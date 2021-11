Calciomercato Juventus, scatta il restyling | Occhi in Turchia: doppio affare

La Juventus ci prova con il progetto Club15, ideato da Federico Cherubini nei suoi primi anni da dirigente bianconero. Di recente visita in Turchia.

La Juventus ci prova con il progetto Club15, ideato da Federico Cherubini nei suoi primi anni da dirigente bianconero. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il progetto punta a tenere saldi i rapporti con società di alto livello che operano nei Paesi (quindici, appunto) di seconda fascia del calcio europeo. Marco Ottolini la scorsa estate ha ereditato la responsabilità sul progetto e sui prestiti dei calciatori della Juve da Claudio Chiellini. Di recente ha visitato la struttura dell’Altinordu, che vanta il settore giovanile più importante della Turchia.

I nomi da tenere in osservazione nell’attuale scuderia dell’Altinordu? Due nomi su tutti: Barak Ince, centrocampista classe 2004 già nel mirino di tanti top club europei, dal Liverpool al Manchester City; e Ines Destan, punta centrale classe 2003, già nel giro dei grandi da alcune stagioni e con tanto mercato in Europa. Avranno un futuro alla Juve? Non per forza. Ma certo è che la Juventus avrà un canale preferenziale in caso di reale interesse grazie alla rete costruita con le società che aderiscono al progetto Club15.