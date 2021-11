Calciomercato Juventus, incontro previsto | Il procuratore sta per arrivare

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera è pronta ad incontrato il noto procuratore per parlare di diverse situazioni.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera è pronta ad incontrare nella sede casalinga il procuratore Mino Raiola che sarà in Italia anche per parlare della situazione rinnovi con il Milan, in ballo ci sarebbero sempre due suoi assistiti: Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Romagnoli è infatti uno dei difensori accostati alla Juventus che, nel caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare i rossoneri già in estate a parametro zero.

La dirigenza bianconera incontra Raiola

Ma la vera bomba di mercato sono state la parole di Mino Raiola pronunciate qualche giorno fa, parole che hanno fatto, letteralmente, sognare tutto il popolo bianconero. Inutile dirvi che il soggetto in questione è sempre lui: Paul Pogba, ormai prossimo all’addio con i Red Devils. La sua situazione contrattuale è di un ormai quasi certificato addio a parametro zero in estate ma…proprio dicembre, parola di Mino, potrebbe essere il giorno per sognare. Ebbene sì, Pogba alla Juventus potrebbe essere, nuovamente, un caso.

Ma è anche vero, come riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini, che Raiola incontrerà la società per parlare anche dei rinnovi. C’è sempre la situazione De Ligt da risolvere, l’olandese potrebbe infatti nuovamente rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora. Ma tutti sperano, volente o nolente, che ci sia di mezzo anche un discorso riguardante Pogba.