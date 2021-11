Formazioni ufficiali Lazio Juventus | Le scelte di Allegri

Lazio Juventus, le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico di Roma: le scelte del mister Allegri contro l’ex Sarri.

Lazio Juventus, un’ennesima sfida da non fallire per i bianconeri. Stasera più che mai bisognerà fare una partita di sacrifico ma anche di grande intelligenza tattica. Non sarà, di certo, facile vincere contro l’ex Sarri che per l’occasione schiererà la squadra più competitiva possibile contro i bianconeri che hanno un bisogno incredibile di recuperare punti preziosi per risalire la classifica. Nulla è perduta ma la concentrazione dovrà essere massima, cercando di continuare un cammino di successi e di punti preziosi, quello che varrebbero oggi nella trasferta di Roma.

Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo questa sera alle ore 18.00:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini, Chiesa, Morata