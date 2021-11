Chelsea Juventus, le parole di Bonucci | “Siamo stati poco attenti”

Chelsea Juventus, nel post partita è intervenuto il capitano del match Leonardo Bonucci che ha commentato così la sconfitta dei bianconeri.

Una brutta sconfitta per i bianconeri, Leonardo Bonucci ha voluto commentare così la straripante superiorità del Chelsea questa sera:

“Non abbiamo fatto una partita diversa dal primo tempo. Purtroppo siamo rimasti poco lucidi quando occorreva. Sconfitta pesante ma guardiamo avanti e pensiamo all’Atalanta per sabato. Dobbiamo imparare a gestire meglio l’attenzione, soprattutto contro squadre del genere, non sbagliare più nei dettagli. Siamo venuti qua per vincere ma abbiamo avuto davanti una grande squadra, lo sapevamo. Primo gol dubbio però dovevamo mantenere la partita e non siamo riusciti a farlo, mettendoci in difficoltà”.

LEGGI ANCHE >>> Pagelle Chelsea Juventus e voti | Disastro a Stamford Bridge

LEGGI ANCHE >>> Chelsea Juventus, fine primo tempo | Le reazioni social all’intervallo