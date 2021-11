Calciomercato Juventus, nome nuovo in mediana | Occasione dal Psg

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe chiesto un nuovo mediano per gennaio: ora le ipotesi si allungano e spunta un nuovo nome.

Calciomercato Juventus, il primo obiettivo per gennaio è l’acquisto di un centrocampista per Allegri. Con Zakaria ancora in forse, la Vecchia Signora sonda in possibili piani B: tra questi oltre il già conclamato Witsel è spuntato un nuovo potenziale colpo sicuro, stiamo parlando di Herrera del Paris Saint Germain, che potrebbe già partire nella finestra invernale, visto il poco minutaggio in stagione.

Herrera il nuovo nome per il centrocampo

Dopo il già conclamato Witsel, un altro nome in mediana potrebbe essere quello di Herrera, ormai ai margini del progetto parigino e non una prima scelta di Pochettino. Un desiderio che arriverebbe sotto direttiva del mister Massimiliano Allegri che individuerebbe nei due giocatori la qualità ideale per l’attuale centrocampo. Entrambi classe 1989 potrebbe già essere a disposizione di Allegri nel mercato di gennaio.

Una scelta che si limita quindi ad un bivio, in attesa di scoprire quale sarà, invece, il futuro di Zakaria. Per lo svizzero c’è ancora indecisione e c’è la grande possibilità che, alla fine, possa rinnovare e rimanere ancora nella seconda parte della stagione per poi essere ceduto solo a giungo. Ma le volontà di mister Allegri sono chiare: c’è necessità di rinforzare il centrocampo da subito e, sicuramente, un colpo in entrata si farà. Witsel ha già dato il suo benestare e non da escludersi possa esserci un vero e proprio testa a testa con Herrera che sarebbe l’alternativa ideale al belga, come dicevamo poc’anzi, entrambi, classe 1989 quindi non più giovanissimi ma dal certificato impatto immediato ma soprattutto dalla grande esperienza internazionale.