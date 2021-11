Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso | Sprint per gennaio

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe già preso una decisione importante sul primo acquisto per la finestra invernale.

Calciomercato Juventus, Allegri deve trovare una quadra per questa rosa. I pochi punti accumulati in stagione stanno facendo riflettere la dirigenza che adesso non può non intervenire, e a gennaio ci saranno certamente dei colpi in entrata. Il primo nodo da sciogliere riguarda il centrocampo, troppo deficitario su alcuni settori, proprio per questo motivo, le forze fresche che verranno scelte dovranno dare il contributo ideale che sostenga le idee tattiche del mister. Un nome su tutti sembra convincere i desideri di Allegri e le volontà di migliorare questa squadra, stiamo parlando del centrocampista belga Witsel in uscita dal Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “dubbi su Allegri” | Scelto il sostituto

Witsel il primo nome di Allegri

Witsel è infatti il primo volere di Allegri. Giocatore che già in passato fu molto vicino dal vestire la maglia bianconera, poco prima di firmare con lo Zenit. Adesso il belga classe 1989 gioca in Germania, al Borussia Dortmund che lo lascerebbe partire anche ad un prezzo di favore. Il giocatore accoglierebbe volentieri l’avventura italiana e sarebbe perfetto nel centrocampo di Allegri. Per quanto l’operazione Zakaria sia in dirittura d’arrivo e primo desiderio della dirigenza, Allegri preferirebbe un giocatore dalla caratteristiche del belga.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli senza peli sulla lingua | «Con lui un anno di m….»

Di conseguenza le scelte, indubbiamente, ricadranno su uno dei due profili. Zakaria è decisamente più giovane, visto che il belga è un classe 1989 certamente non un giovane promessa ma per Allegri sarebbe già una certificata scommessa visto che ricerca nei suoi mediani caratteristiche simili a quelle di Witsel. Staremo a vedere dunque quello che succederà, intanto sabato i bianconeri dovranno trovare i tre punti con una squadra decisamente in forma come l’Atalanta di Gasperini.