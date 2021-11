Calciomercato Juventus, bomber in saldo | Sfida tutta bianconera

Calciomercato Juventus, per il bomber sembra questione di mesi. Si deciderà tutto a gennaio ma c’è una nuova pretendente.

Calciomercato Juventus, il futuro di Lacazette bomber dell’Arsenal sembra ormai deciso. Il francese lascerà l’Arsenal a gennaio e sceglierà una nuova squadra. Come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes’ la Juventus è la squadra pronta a chiudere il bomber già in inverno ma adesso, oltre ai bianconeri, ci sarebbero anche altri “bianconeri”, stiamo parlando del Newcastle. La squadra appena comprata dagli sceicchi vorremmo già intervenire in inverno per salvaguardare la classifica, in attesa del faraonico mercato che si prospetta in estate. L’obiettivo è rimanere in Premier League acquistando già giocatori di rilievo nel mercato di gennaio.

Sfida tra Juventus e Newcastle per Lacazette

Il bomber francese è quindi conteso tra due club dagli stessi colori. Un paradosso forse ma certamente l’incredibile disponibilità economica del Newcastle potrebbe essere una vera e propria spina nel fianco dei bianconeri che necessitano di ulteriore approccio offensivo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

La situazione in classifica preoccupa e non poco e adesso non si devono più fare passi falsi. L’obiettivo è raggiungere un bomber nell’immediato andando su un colpo sicuro e dal costo non eccessivo: tutte caratteristiche che sembrano corrispondere a Lacazette ma che potrebbero, però, rappresentare un problema qualora il Newcastle decidesse di avanzare un’offerta ufficiale. In attesa di capire quello che succederà a gennaio, i bianconeri si concentrano sul mese in corso, perdere altri punti non è più possibile, di conseguenza da qui fino a gennaio ci sarà la massima concentrazione, in attesa di ristabilire una squadra che sembra aver perso fiducia nei propri mezzi.