Juventus, Mandzukic ritorna: l’annuncio social fa sognare i tifosi

Juventus, i tifosi sognano e Mario risponde. Uno dei più amanti dalla fandom bianconera ritorna allo stadio.

Juventus, Mario Mandzukic è ritornato in casa bianconera. Il bomber adorato dalla fandom bianconera, ieri, in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, purtroppo persa per 0 a 1 si è presentato allo stadio, Allianz di Torino. Paradossale, quasi, vederlo oggi dove ci sarebbe bisogno di un numero 9 come lui. Senza nulla togliere a Morata, l’approccio di Mandzukic in casa bianconera è stato decisamente più letale in fase realizzativa. Il bomber croato ha segnato in tanti match importanti, anche in finali di Champions purtroppo poi non andate a finire come sperato. La sua presenza negli spalti ha dato quell’effetto meno amaro per i tifosi anche se i risultati non sono stati quelli sperati.

L’ex bomber ritorna a casa | Tifosi in delirio

Nessuno riuscirà mai a dimenticarlo, nonostante l’ultima, sfortunata, parentesi al Milan che l’ha poi costretto a ritirarsi dal calcio per alcuni guai fisici. Il numero 9 croato ci ha messo sempre anima e cuore in campo e i tifosi non riescono ma, soprattutto, non vogliono dimenticare. E in una situazione di classifica decisamente compromessa come la seguente, un piccolo pensiero di rammarico c’è.

Mandzukic con Allegri era infatti il preferito, il cosiddetto pupillo. Capace, addirittura, di alternarsi in attacco da punta ad esterno sinistro pur di giocare titolare. La sua presenza in ogni partita era indelebile quasi quanto un Cristiano Ronaldo. Il suo attaccamento alla maglia sembra, però, andato oltre. Mario è rimasto un tifoso anche fuori dal campo e vederlo sugli spalti, per i tanti supporter, è stata davvero una bella sorpresa.