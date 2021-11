Juventus, il caso plusvalenze è la notizia di questi giorni. I pm stanno esaminando più operazioni. Moggi è intervenuto sulla questione.

Juventus, il pm sta indagando su più operazioni di mercato per il caso plusvalenze. Diversi club di Serie A sono finiti nel mirino tra cui, anche, la Juventus che chiaramente ha fatto più notizia sui giornali. Sulla questione è intervenuto direttamente l’ex Luciano Moggi, ancora oggi molto attivo sul mondo bianconero e da opinionista. Come riportato nell’intervista di ‘Notizie.com’ che potete recuperare al seguente link: https://www.notizie.com/2021/11/27/esclusiva-moggi-plusvalenze-attacco-juve-sport-nazionale/ Luciano Moggi ha detto la sua sul caso plusvalenze. Andiamo a recuperare una parte del virgolettato.

Moggi: “Attaccare la Juve è sport nazionale”

Secondo Moggi, infatti, il mettere in risalto il nome ella Juventus per fare notizia è una questione già ben nota e del passato. Andiamo a recuperare alcune delle parole dette proprio dall’ex direttore: “Ho letto un po’ qua e là – come riporta ‘Notizie.com’ – e non vorrei sbilanciarmi su giudizi perché mi piace documentarmi e capire prima cosa è successo e cosa appuntano alla Juventus e ai suoi dirigenti. Non voglio fare come altri hanno, invece, fatto con me, visto che, quando toccò proprio al sottoscritto, puntarono subito il dito nei miei confronti, dicendo cose riprovevoli che non stavano né in cielo né in terra”.

