Juventus, infortunio Chiesa | Il comunicato ufficiale è una batosta

Juventus, problemi fisici per Chiesa: arriva la nota del club bianconero sul proprio sito ufficiale. Stop molto lungo.

Che il periodo in casa Juventus non fosse proprio dei più rosei lo si era capito dalla scoppola “europea” contro il Champions, proseguita poi con la decisione della procura di Torino di avviare un’indagine sulle note vicissitudini economiche.

Il goal di Zapata e la conseguente sconfitta contro l’Atalanta ha peggiorato questo status quo, e ora come ora la compagine di Allegri non può che leccarsi le ferite. Durante l’intervallo della sfida contro la “Dea”, il tecnico livornese ha dovuto sostituire Federico Chiesa, costretto a chiedere il cambio a causa di un guaio fisico, per il quale stamattina si è recato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali più specifici.

Juventus, stop lungo per Chiesa: arriva il comunicato ufficiale

La Juventus ha diramato da poco un comunicato apparso sul sito ufficiale del club bianconero, che fuga ogni tipo di dubbio: “Questa mattina Chiesa si è sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistro. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia.”