Juventus, la bordata di Buffon | “Devono fare questo”

Juventus, a Sky Sport ha parlato l’ex portiere bianconero, ora al Parma, Gianluigi Buffon: parole chiare sui suoi ex compagni.

Juventus, l’ex capitano bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell’attuale situazione che si sta vivendo all’interno della società. I tanti punti persi in campionato vedono, attualmente, la Vecchia Signora fuori dalla corsa Champions League, spauracchio che si vuole evitare a tutti i costi. L’ex capitano, ora in Serie B con il suo Parma, ha parlato così dei suoi ex compagni.

Juventus, senti Buffon: Ancora tra le top squadre

Intervenuto ai microfoni di Sky, Buffon ha parlato così dei suoi ex compagni: “Il ritorno di Allegri ha fatto pensare di tornare come prima a tutto l’ambiente. La rosa della Juventus continua ad essere tra le top in circolazione, ma c’è gruppo? Certamente Chiellini e Bonucci andrebbero clonati per leadership. Ci vuole tempo dopo nove anni così di successi…Mica si pensava di farne venti di fila! I giovani devono maturare”.

Buffon è quindi convinto che questa Juventus possa fare ancora la differenza. I suoi ex compagni ora rispettivamente capitano e vice capitano sono, ancora, decisivi. Un motivo per sperare al più presto in una imminente rinascita che avrà risposte, chiaramente, sul campo. La società ha le idee chiare su questi punti e non vuole più sbagliare per evitare appunto di non qualificarsi in Champions League l’anno prossimo. L’obiettivo che attualmente è il minimo possibile.