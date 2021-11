Calciomercato Juventus, lo prende il Real | Accordo a un passo

Calciomercato Juventus, il Real Madrid è pronto a chiudere la trattativa per il giocatore e lo prenderebbe subito.

Calciomercato Juventus, come riporta il sito di ‘Goal’, il Real Madrid è pronto a chiudere la trattativa per il difensore del Chelsea. I merengues hanno individuato in Rudiger il profilo giusto per rafforzare la difesa e Ancelotti acconsentirebbe alla trattativa. Il giocatore tedesco non vuole rinnovare col Chelsea ed è pronto a lasciare l’Inghilterra in estate.

Rudiger al Real Madrid | Si chiude

Antonio Rudiger è il giocatore scelto dal Real Madrid per migliorare il proprio reparto difensivo così è stato scelto dall’entourage del giocatore. L’addio alla Juventus è quindi una cosa certificata ormai, i bianconeri seguivano il tedesco come eventuale rinforzo ma alla fine il giocatore è pronto a scegliere la sua prossima destinazione già da giugno. Il contratto che lo lega al Chelsea scadrà infatti in estate.

Rudiger non ha infatti intenzione di prolungare con i bues ed è per questo motivo che il Real Madrid proverà a chiudere un’ennesima, grande, operazione stile Alaba proprio in vista dell’estate 2022: assicurandosi quindi l’ex difensore della Roma a parametro zero. La Juventus però, proprio dal Chelsea, segue un altro profilo: si parla di Christensen. Obiettivo su cui sta lavorando già da tempo. Anche lui arriverebbe a parametro zero.