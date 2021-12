“Juventus in Serie B” | La notifica che scatena l’ira dei tifosi bianconeri

Juventus, l’applicazione ‘Meteo’ fa infuriare i tanti supporter bianconeri che sul web si lamentano dell’ultima notizia.

Juventus, incredibile ma vero. Non è passato inosservata la notifica apparsa su tanti cellulari che possiedono l’applicazione ‘Meteo.it’. Infatti si è scatenato un vero e proprio caos mediatico dopo che, appunto, sull’applicazione è apparso un drastico titolo riguardante proprio la squadra bianconera. Una cosa che non è piaciuta per niente ai tanti tifosi che su Twitter chiedono in massa di disinstallare l’applicazione, visto che, nonostante ci sia di mezzo un indagine sulle plusvalenze non si è ancora parlato di retrocessione, semmai si è accennato a possibili penalizzazioni in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, “dimissioni Agnelli” | L’annuncio clamoroso in prima pagina

L’app Meteo fa infuriare i tifosi bianconeri

i tifosi bianconeri si sono sentiti, chiaramente, colpiti da questa dichiarazione errata o da un titolo equivoco, perché finché non ci sarà luce sulla quesitone, la Juventus non rischia la retrocessione. Infatti è stata quasi immediata l’indignazione dei supporter della Vecchia Signora che si sono, letteralmente, scagliati contro i titolisti dell’applicazione, sotto il tweet che annunciava questa situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera per il colpo a zero | Scelto il sostituto

Ad esempio il tifoso Giancarlo su Twitter scrive: “Chi ama la Juventus disinstalli questa app, cominciamo a farci sentire concretamente, adesso basta fango!” concludendo con l’hashtag già in trend su Twitter #iostoconlajuventus.