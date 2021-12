Calciomercato Juventus, scacco matto Atletico | Mou in agguato

Calciomercato Juventus, il giocatore sembra aver riguadagnato fiducia ma su di lui ci sarebbe il pressing dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Asensio sembra tornato in auge come potenziale uscita dal Real Madrid. L’esterno sembra però aver, comunque, riacquistato la fiducia di mister Carlo Ancelotti che l’ha rivalutato e inserito tra i titolari degli ultimi match, ma dalla Spagna continuano ad impazzare voci su un suo possibile addio. ‘El Nacional’ parla infatti di un interesse fortissimo nei confronti dello spagnolo, ma, incredibilmente, la squadra in pole sarebbe la rivale numero uno dei Merengues, l’Atletico di Simeone che avrebbe identificato nello spagnolo il perfetto innesto da inserire nella rosa titolare. Su di lui ci sarebbe l’interesse della Juventus che osserva la situazione, così anche della Roma di Mourinho.

Asensio addio da 40 milioni | Simeone lo vuole

Un giocatore certamente già collaudato anche nei tornei che contano, la Champions League che ha vinto da protagonista, purtroppo i tifosi si ricorderanno il gol in finale di qualche anno fa. Ma Asensio non è solo record, infatti, nonostante tutto, il Real sarebbe disposto a riconsiderare un’offerta su di lui ma non a meno di 40 milioni. Inizialmente il giocatore sembrava in uscita ma adesso, giorno dopo giorno, ha riacquistato forte interesse anche in ottica di permanenza.

La Juventus è interessata e, incredibilmente, anche la Roma di Mou che monitora attentamente da lontano la situazione riguardante il futuro dell’esterno. Ma in Spagna sono convinti che a fare sul serio ci sia proprio l’Atletico Madrid, consapevole di avere un potenziale fuoriclasse da inserire nel team titolare. Vedremo cosa succederà, intanto si aspettano ulteriori novità in merito alla trattativa.