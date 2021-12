Calciomercato Juventus, bomba Dybala | “Accordo non sostenibile”

Calciomercato Juventus, l’accordo per il rinnovo non sarebbe sostenibile. Il giornalista lancia la sentenza su Twitter.

Calciomercato Juventus, stando al giornalista Fabio Ravezzani le parole di Paulo Dybala pronunciate ieri sera, sulla quesitone relativa al proprio rinnovo, sono solo una vera considerazione sull’infattibilità del rinnovo quinquennale. Infatti sul proprio profilo personale, Ravezzani ha così scritto: “Dybala ammette che il rinnovo è rinviato. Erano dunque false le voci di un accordo imminente. Arrivabene impone la sostenibilità e 10 milioni per 5 anni non sono sostenibili. Giusto così”.

Rinnovo di Dybala nono sostenibile

Un contratto che tarda sempre ad arrivare ma, forse, stando alle parole di Ravezzani, non era praticabile. Questo sarebbe il nodo per arrivare al tanto atteso rinnovo: il numero dieci, infatti, dovrebbe quindi abbassare le proprie pretese sull’ingaggio. Ma è anche vero che quelle parole dette da Dybala dopo una vittoria che l’ha visto protagonista potrebbero essere anche “affettuose” nei confronti del suo club, visto il caos delle plusvalenze, come per dire, adesso le priorità sono altre.

Ma dal punto di vista romantico c’è da valutare anche, ovviamente, quello più malizioso: infatti quelle parole potrebbe voler dire che il giocatore, qualora non rinnovasse, dal prossimo anno sarà libero (a zero) di poter rinnovare con un’altra squadra a piacimento magari capace di poter accontentare le sue richieste economiche, certamente non accessibili. I tifosi sono però ottimisti e si godono l’attuale stato di forma del loro numero 10.