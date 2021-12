Juventus, intervento chirurgico riuscito: i tempi di recupero

By

Juventus, intervento chirurgico riuscito. Adesso il giocatore è pronto a ritornare in squadra e disponibile per mister Allegri.

Juventus, l’intervento chirurgico è riuscito perfettamente. Questa mattina Dejan Kulusevski è stato, infatti, sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, come vien riportato, è stato eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è risulta dunque perfettamente riuscito. Saranno necessari soltanto sette giorni di riposo prima dell’ufficiale ritorno in campo del giocatore.

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il giocatore è perfettamente riuscito. Il suo ritorno in campo è previsto entro sette giorni.

Allegri fa un sospiro di sollievo e può recuperare tranquillamente il suo esterno in breve tempo. Sette giorni la pausa diagnosticata per poi il ritorno ufficiale in campo. Salterà soltanto la sfida di Champions League domani contro il Malmoe, l’ultima del girone prima degli ottavi: qualificazione già ottenuta dalla squadra di Massimiliano Allegri.