Juventus, messaggio dei tifosi a Danilo | La reazione del difensore

Juventus, i tifosi hanno voluto manifestare la propria vicinanza tramite i social al difensore bianconero che è fuori per infortunio.

I tifosi della @juventus hanno voluto mandare un messaggio speciale di buona guarigione a @2DaniLuiz dopo il suo infortunio con la @official_sslazio . Ecco come ha reagito il leader bianconero a questa bellissima sorpresa ❤️#Dani6 #D6 SavoirItaly #Juventus pic.twitter.com/96UDoRI83e — Claudia Garcia (@claubgarcia) December 7, 2021

Juventus, il difensore brasiliano Danilo è fuori per infortunio ma i tifosi non sono voluto rimanere indifferenti e, con dei messaggi social, hanno manifestato tutta la loro vicinanza ad un giocatore che nel giro di pochi anni è entrato di diritto, anche per l’impegno che mette in campo, tra i loro idoli.

I tifosi sostengono Danilo

Con una bella serie di messaggi, i tifosi, con questa bella iniziativa, si sono fatti partecipi della loro vicinanza verso un giocatore ormai importante. Danilo sta diventando, giorno dopo giorno, un veterano della Juventus e il suo spirito di sacrifico che mette ad ogni partita non passa indifferente.

Tanti tifosi hanno partecipato in massa per manifestare tutta la propria solidarietà verso uno dei loro beniamini in campo. In attesa di riaverlo disponibile il prima possibile in campo.