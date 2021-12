Juventus-Malmoe, Allegri sorride: recupero dell’ultim’ora

Juventus-Malmoe: l’ultima sfida del girone prima degli ottavi vede un recupero importante per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Juventus-Malmoe, per l’ultima sfida del girone di Champions League, il mister Allegri recupera un uomo chiave per la partita pre ottavi di finale. Infatti nella sfida di Champions League Allegri avrà nuovamente a disposizione De Sciglio, uno dei suoi pupilli, pronto a partire dal primo minuto.

Con il Malmoe ritorna De Sciglio. Out McKennie e Ramsey

Allegri recupera uno dei suoi uomini chiave. Nella sfida con il Malmoe sarà molto difficile ottenere la testa della classifica ma i bianconeri, comunque, proveranno ad ottenere i tre punti cercando di fare più gol possibili per sperare fino all’ultimo.

Come sappiamo, la qualificazione è già arrivata: gli ottavi di Champions League sono alle porte ma i bianconeri proveranno a chiudere questo girone nel migliori dei modi possibili. Purtroppo non ci saranno per l’occasione, oltre a Chiesa, anche McKennie e Ramsey. In attesa di capire chi schiererà Allegri, c’è una piccola ventata di ottimismo con il recupero di un laterale chiave come De Sciglio.