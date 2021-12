Calciomercato Juventus, Ramsey è addio con la Vecchia Signora: le ultime novità lo vedono sempre più vicino all’estero.

Calciomercato Juventus, contatti avviati tra l’agente di Aaron Ramsey e l’Everton che sarebbe intenzionata a tesserare il giocatore già nel mercato di gennaio. Come già preannunciato mesi fa, il giocatore sarebbe sempre più disposto a lasciare la Juventus fin da subito per ritornare in Premier League inglese dove già da capitano dell’Arsenal ha trascorso stagioni al top. L’ultima suggestione vedrebbe dunque Ramsey verso l’Everton e disposto a firmare fin da subito per gennaio.

Ramsey all’Everton già da gennaio

Come viene riportato da ‘Calciomercato.com’ la Juventus avrebbe già dato la sua disponibilità a liberare il giocatore per l’inverno. Un colpo che, dunque, metterebbe d’accordo entrambi: sia l’entourage del giocatore, che la Juventus che con i soldi di Ramsey oltre a risparmiare sul suo contratto avrebbe un tesoretto da poi poter reinvestire sul mercato in entrata.

Juventus pronta a chiudere il grande colpo. Si va verso una cessione, e dunque, al primo colpo in uscita per l’inverno. C’è da capire, però, quali saranno le cifre dell’operazione. Su questo punto probabilmente si avranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane. Intanto con la cessione di Ramsey si otterrebbe una disponibilità economica per poi reinvestire sul mercato in entrata, piace sempre Scamacca: il bomber del Sassuolo è uno degli obiettivi principali per gennaio, l’alternativa vera e propria a Vlahovic che invece, almeno per gennaio, sembra più un’utopia che altro.