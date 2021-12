Juventus, “nuova Calciopoli”? La risposta di Report spiazza tutti

Juventus, il paragone è già stato fatto: “Inchiesta plusvalenze nuova Calciopoli?” Così ha risposto il giornalista di Report.

Juventus, il caos plusvalenze è già stato paragonato da alcuni come una nuova forma di calciopoli, a tal proposito il giornalista di Report, Daniele Autieri, ha parlato a ‘Il sogno nel cuore’ durante la trasmissione 1 Football Club, in questa occasione ha chiarito un po’ di fattori, andati poi in onda su Rai 3, ecco cosa ha detto:

“La plusvalenza rappresenta un vero reato solo se è fittizia. Se io sono così bravo da comprare un giocatore a dieci e poi, due anni dopo, lo rivendo a venti, perché l’ho fatto crescere, quello non solo non è reato, ma significa anche che ho lavorato bene e con giudizio”.

Le parole del giornalista Report sul caos plusvalenze

Autieri ha poi continuato: “Se, invece, diversamente, mi accordo con un’altra squadra e gli compro un giocatore ad un prezzo che viene maggiorato facendogli, dunque, una specie di favore e spalmandomi quel debito su cinque anni di bilancio. Quello che mi ha dato in cessione il suo giocatore iscrive una plusvalenza sul suo bilancio. Molto spesso, poi, si manifestano scambi a specchio: due squadre si scambiano calciatori per lo stesso valore, superiore a quanto è stato il costo di acquisto. Non c’è un vero passaggio di danaro ma a bilancio, anche in questo caso, si fa una plusvalenza. In questo caso si sta facendo un operazione illegale”.

