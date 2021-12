Calciomercato Juventus, il litigio che fa felice Marotta: pronto l’assalto

Calciomercato Juventus, il giocatore rompe con il club e potrebbe partire subito. Marotta in agguato sul grande colpo: è sfida con l’Inter.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore dell’Everton Digne sarebbe in rottura totale con l’allenatore Rafa Benitez. Un’eventualità che in questo senso aprirebbe del tutto la pista dell’addio e il possibile approdo in Serie A. A fiutare il colpo, oltre la Juventus, ci sarebbe anche l’A.D. dell’Inter Giuseppe Marotta. Come riportato infatti da ‘The Athletic’, Lucas Digne è stato protagonista di un grande litigio con Rafa Benitez e sarebbe considerato tra i partenti in casa Everton.

Digne verso l’addio: Juve e Inter in agguato

L’esterno francese sarebbe un profilo idoneo alla Juventus, avendo così una valida alternativa ad Alex Sandro sulla sinistra. Ma come dicevamo poc’anzi, il giocatore interessa anche e molto alla squadra di Marotta. Infatti si potrebbe prospettare un vero e proprio duello per garantirsi un giocatore importante.

Allegri ha già dato il suo benestare alla possibile trattativa visto che il giocatore a livello tecnico potrebbe essere utile nell’attuale rosa. Ma anche Simone Inzaghi, d’altro canto, è alla ricerca di un esterno sinistro che possa, proprio come la Juventus, essere una valida alternativa al titolare Perisic. La rottura tra Digne e Benitez potrebbe dunque essere l’assist vincente per convincere il giocare a scegliere l’Italia come prossima destinazione. Il ritorno del francese in Serie A potrebbe non essere così lontano, staremo a vedere quello che succederà.