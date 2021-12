Calciomercato Juventus, addio low cost | Barça in agguato

Calciomercato Juventus, sempre forte interesse per il centrale italiano che piace anche ad un’altra big europea.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attenti alle opportunità. Una di queste potrebbe essere proprio il centrale difensivo del Milan, Alessio Romagnoli. Giocatore in scadenza che non ha ancora rinnovato il proprio contratto, sebbene abbia riacquistato fiducia a livello di titolarità, diversamente, non è stato ancora trovata l’intesa economica per il rinnovo e infatti proprio la Vecchia Signora si era fatta alla finestra in caso di mancato accordo tra le parti. Ma è anche vero che ad interessarsi al giocatore ci sarebbe un’altra big europea in evidente crisi di risultati. Infatti ieri sera il Barcellona non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League, un risultato storico in senso negativo.

Barcellona su Romagnoli

E proprio i blaugrana si sarebbero fatti avanti per chiudere il centrale del Milan, anche se i rossoneri non vorrebbero privarsene già a gennaio. Perdere un pezzo così pregiato in una stagione dove i rossoneri puntano al titolo di Campioni d’Italia sarebbe troppo controproducente. Di conseguenza, salvo novità improvvise, il Milan non si priverebbe del proprio difensore già nella finestra invernale.

Secondo ‘Diariogol’, Romagnoli sarebbe uno dei giocatori indicati da Xavi e non è da escludere dunque che i rossoneri ci proveranno fino all’ultimo pur di garantirsi un così importante difensore. Come dicevamo poc’anzi, ci sarebbe anche la Juventus, che, però, sarebbe più interessata all’ingaggio del centrale soltanto a parametro zero, quindi in estate.