Juventus al tappeto: colpaccio low cost del Chelsea

Juventus, dalla Spagna sono convinti che dietro la trattativa che porterebbe l’esterno in Inghilterra, ci sia la mano di Tuchel.

Tuchel decisivo nell’affare Dembele? Dalla Spagna, esattamente da ‘Mundodeportivo’, giornale molto vicino alla realtà blaugrana, parlano di un possibile approdo dell’esterno francese in Premier League. Stando infatti agli ultimi sondaggi, il giocatore non ha ancora trovato un accordo economico sul possibile rinnovo che lo legherebbe ancora ai blaugrana, nonostante fosse già pronosticato da tempo un suo ripensamento. E tutto ciò potrebbe anche essere dovuto al fatto che di mezzo ci sia proprio l’interesse del Chelsea per mano del tecnico tedesco Tuchel.

Dembele al Chelsea? Lo porta Tuchel

Dembele continua ad essere uno dei desideri principali dei big club europei, tra questi c’è pure la Juventus che vorrebbe poter avere il giovane e forte esterno ma il Chelsea potrebbe prendere la meglio su tutte le rivali proponendogli uno stipendio consono.

Infatti il vero grande problema che non ha ancora reso possibile una quadra tra Barcellona e l’entourage del giocatore è di natura economica. Ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta, ma l’attuale situazione economica del Barcellona non permetterebbe di avanzare offerte impossibili da mantenere e pertanto, qualora si confermasse la peggiore delle ipotesi, cioè l’addio a gennaio, il Chelsea sarebbe già alla finestra ad aspettarlo. Juventus in tal senso, anche lei non potrebbe permettersi cifre proibitive, pertanto verrebbe tagliata, ufficiosamente, fuori.