Calciomercato Juventus | La lista dei partenti a gennaio

Il calciomercato Juventus non può restare silente. La società ha preso una serie di decisioni sul futuro. Esempi: Rabiot è cedibile, Arthur più che cedibile, Ramsey ancora un paio di passi più in là. Il senso è chiaro: i giocatori intoccabili, in caso di offerte, sono pochi e in mezzo al campo si riducono a un nome, Locatelli. Ramsey probabilmente partirà a gennaio, magari a costo di pagare parte dello stipendio, per altri dipende dalle offerte. Kulusevski ad esempio non è stato bocciato ma è sacrificabile, al giusto prezzo. Arriveranno club (Arsenal…) pronti ad accontentare lui e la Juve? Magari un’offertina per Alex Sandro?