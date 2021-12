Terremoto in Serie A, nuovo blitz della Guardia di Finanza: le ipotesi di reato

Non solo il caos legato alle plusvalenze in Serie A, adesso ci sarebbe un nuovo blitz della Guardia di Finanza.

Un altro, possibile, guaio in Serie A. Come viene comunicato dal portale ‘Ansa.it’, la Guardia di finanza, starebbe indagando sulle cessioni di Pjanic e Chiesa, e, ad essere indagati, ci sarebbero Ramadani e Chiodi. Stando al portale ‘Ansa’ infatti, la Guardia di finanza avrebbe chiesto ai club di Serie A: Juventus, Milan, Inter e Roma i documenti precisi per sdoganare dunque l’ipotesi di reati fiscali e di riciclaggio.

LEGGI ANCHE >>> JLV | Calciomercato Juventus, bomba Icardi: c’è l’accordo per gennaio

La Guardia di finanza nelle sedi dei club di Serie A

La Guardia di finanza avrebbe effettuato un nuovo blitz nelle sedi dei grandi club italiani. Il motivo? L’acquisizione di tutte le documentazioni necessarie su molte operazioni di compravendita, tra cui figurerebbe anche l’operazione che ha portato Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggio Champions League, l’avversaria della Juventus – LIVE

Ma questo nuovo blitz coinvolge più club italiani, non solo la Juventus. Com viene riportato da ‘Ansa.it’, “Le attività investigative in corso puntano ad acquisire documentazione relativa ai rapporti economico-finanziari intrattenuti dagli agenti sportivi in questione con le 11 società di calcio professionistico, a differenza dei due procuratori non iscritte nel registro degli indagati, presso le quali sono stati acquisiti atti necessari per gli approfondimenti dell’indagine del pm Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli. Gli ordini di esibizione sono in corso di esecuzione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Campania”.