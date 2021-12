Calciomercato Juventus, doppia opzione dalla Premier: ecco l’ostacolo!

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera valuta la doppia opportunità dalla Premier League: due giocatori potrebbero andarsene.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano la doppia, possibile, operazione dalla Premier League inglese. Infatti sia Aubameyang che Martial sono due giocatori in uscita e potrebbero raggiungere la Serie A. I due attaccanti sarebbero finiti d’interesse per la Juventus nelle ultime ore. Aubameyang è l’attaccante che in questo momento non sta vivendo giorni serena all’Arsenal, messo fuori rosa dal proprio allenatore per “motivi disciplinari”, il giocatore potrebbe dire addio agli inglesi già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sentenza in diretta: “Accordo con la Juventus”

Doppia occasione in attacco | La Juventus valuta l’operazione

Il calciatore farebbe molto comodo ai bianconeri e il suo possibile approdo italiano sarebbe un gradito ritorno visto che in passato giocò con la maglia del Milan. Classe 1989, Aubameyang è un profilo già certificato. Per Martial discorso diverso, il giocatore non è più un titolare nei Red Devils, la sua valutazione potrebbe infatti scendere se continuasse a non giocare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, regalo sotto l’albero per Mou | Arriva gratis

Giocatore che nonostante i pochi minuti stagionali, in passato, fu uno dei grandi artefici dell’evoluzione dello United. Un altro profilo che potrebbe fare comodo Allegri, perché anche lui, nonostante tutto, ha dalla sua un grande palmares con tanta esperienza internazionale. Entrambi i profili potrebbe arrivare ad un prezzo di favore vista la loro attuale situazione nelle rispettive squadre. Staremo a vedere come si evolveranno le trattative ma per il momento la Juventus appare tra le squadre in pole.