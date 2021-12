Calciomercato Juventus, clamoroso “ritorno” a gennaio: pronto il blitz

Calciomercato Juventus, Allegri si appresta a ritrovare un nuovo chiave a centrocampo: giocatore capace di fare la differenza.

Calciomercato Juventus, lo scenario del mercato invernale vedrebbe un clamoroso ritorno. Stiamo parlando di un centrocampista ancora giovane ma già in grado di fare la reale differenza, e non è un caso che il giocatore venga proprio richiamato per volere del mister Allegri. Lo scenario, infatti, vedrebbe dunque il clamoroso ritorno di Nicolò Rovella nel mercato di gennaio dal Genoa. Giocatore molto forte tatticamente che già al Genoa ha messo in luce tutte le sue caratteristiche tecniche.

Ritorna Rovella | Allegri gongola

Un gradito ritorno per volere del mister ma anche e soprattutto della società. Rovella è pronto per il grande salto, per giocare in una big. Doveva rimanere in prestito fino alla fine della stagione per farsi le ossa nel campionato italiano e ritornare poi a giungo in bianconero, ma alla fine la società ha optato per prelevarlo immediatamente. Stando infatti a quanto riportano i colleghi di ‘Calciomercato.com’, in questi giorni sarà previsto un nuovo contatto tra Genoa e Juventus per parlare del giovane centrocampista.

Ovviamente l’incontro avrà una base precisa, cioè riportare il centrocampista dell’under 21 già in bianconero a gennaio. La Juventus è in “allarme” in mediana. Molti giocatori potrebbero lasciare, fra questi figurano quasi certamente Aaron Ramsey ma non è da escludersi nemmeno l’addio di Arthur, che nonostante le grandi aspettative sta deludendo il mister che non lo considererebbe un potenziale titolare. Di conseguenza, l’innesto di Rovella farebbe solo del gran bene in questo centrocampo, soprattutto se pensato al fianco di Locatelli altro azzurro in rosa.