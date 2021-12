Calciomercato Juventus, De Ligt ai saluti: “Tre possibili destinazioni”

Calciomercato Juventus, l’addio di De Ligt potrebbe essere concreto: ecco le possibile tre destinazioni del difensore.

Calciomercato Juventus, sembra ormai scontato l’addio di De Ligt dalla squadra bianconera. Ha uscire allo scoperto è stato lo stesso agente del giocatore, Raiola che ha parlato di un futuro diverso per il suo assistito e già accordato proprio come in chiamato in causa. Di conseguenza, dopo tre anni dal suo arrivo. La Juventus potrebbe privarsi del difensore centrale più forte d’Europa o tra i più quotati vista ancora la giovanissima età (De Ligt è un classe 1999).

Addio De Ligt | Tre possibili destinazioni

Sarebbero infatti tre le squadre interessate a tesserare il difensore. Già in passato il Barcellona fu la squadra più vicina a chiuderlo, proprio insieme alla Juventus, la squadra blaugrana fu ad un passo per arrivare al centrale olandese che poi, per via di un’offerta maggiore, scelse proprio la Vecchia Signora dell’allora Cristiano Ronaldo. Ma ora i blaugrana potrebbero farsi nuovamente sotto, così come il Real Madrid di Florentino Perez che ha dovuto liberarsi del capitano Sergio Ramos in estate e avrebbe identificato in De Ligt l’erede designato.

Come comunicano i colleghi di ‘NOS Sport’ oltre alle già quotate squadre spagnole, ovviamente, non mancherebbe l’interessamento del Psg: la squadra degli sceicchi è sempre più proiettata ad una sorta di fantamercato che racchiude i più forti giocatori d’Europa. Staremo a vedere cosa succederà ma la Juventus potrebbe vedersi soffiare uno dei loro giocatori più forti, ovviamente ad un buon prezzo. Questo, almeno, sembra garantito vista la qualità del giocatore in questione.