Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, uno scambio di cartellini già a gennaio: l’ultima suggestione vedrebbe protagonista proprio Zaniolo.

Calciomercato Juventus, a gennaio potrebbe esserci davvero una sorpresa per i bianconeri. Infatti l’obiettivo è rinforzare la rosa ma prima cedere quei giocatori esubero, che Allegri in qualche mondo, non reputa più titolari o che hanno, in generale, deluso le aspettative. Tra i possibile colpi, infatti, stando ai colleghi di ‘Calciomercatonews’, l’ultima suggestione, potrebbe vedere uno scambio a sorpresa in Serie A, con la Roma. Il classe ’99 sarebbe pronto a lasciare la Capitale e lo stesso Mourinho ha aperto alla possibilità, nonostante sia stato per lungo tempo uno dei punti chiave della rosa giallorossa.

Scambio Zaniolo – Kulusevski | Suggestione per gennaio