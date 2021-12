Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: incontro a Belgrado

Calciomercato Juventus, cambia tutto per Vlahovic: c’è stato un incontro che potrebbe cambiare l’esito della trattativa.

Nelle ultime uscite stagionali la Juventus ha trovati le reti degli attaccanti che sono spesso mancate in questa prima parte della stagione, caratterizzata da una sterilità dalla cintola in su bianconera a dir poco allarmante, che ha fatto scattare inevitabilmente campanelli d’allarme assordanti.

Sia Allegri che Arrivabene hanno rimarcato il fatto che non saranno fatti investimenti a gennaio: il tecnico sottolineando la qualità della rosa attuale, il dirigente dell’Area Football facendo un discorso eminentemente economico. Ma stando alle ultime indiscrezioni, al fischio finale di Juve-Cagliari è in programma un incontro tra il mister e i vertici dirigenziali, per mettere a punto strategie e movimenti in vista di una sessione invernale nella quale la “Vecchia Signora” sarà costretta per forze di cose a muoversi con oculatezza, capitalizzando quelle occasioni che si presenteranno.

Il capitolo acquisti si intreccia con quello legato alle cessioni, e non sono pochi gli esuberi da cui si spera di ricavare un discreto tesoretto, per avere i fondi necessari per acquistare non solo un mediano, ma anche un bomber di razza. Ad Allegri non dispiacerebbe Icardi, che non a caso è stata la prima scelta del tecnico quando ci si è trovati a ragionare sul dopo Ronaldo; una trattativa con il Psg, però, non è stata ancora aperta, con il club transalpino che appare comunque recalcitrante a cedere l’argentino con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus, non tramonta Vlahovic: summit a Belgrado

Ecco perché la pista Vlahovic, pur difficile, è comunque da tenere in seria considerazione, anche perché secondo quanto riportato da TMW ci sarebbe stato un incontro tra la Juve e l’entourage del calciatore a Belgrado, per mezzo del quale trapelerebbe ottimismo sul buon esito di una trattativa nella quale, però, anche il Barcellona potrebbe recitare un ruolo da primo attore. I blaugrana, infatti, pensano al classe ‘2000 per poter iniziare un nuovo ciclo, ma anche il Manchester City, Tottenham e Newcastle sono pronti a darsi battaglia.