Calciomercato Juventus, ha “tradito” Allegri: addio immediato

Calciomercato Juventus, le aspettative completamente ridimensionate. Adesso il mister non si fida più di lui. Possibile addio immediato.

Calciomercato Juventus, come comunica la ‘Gazzetta Dello Sport’ la situazione legata ad Alex Sandro non è più certificata come un tempo. Il terzino brasiliano da ex pupillo di Allegri sta deludendo le aspettative e le sue prestazioni non sembrano più convincere né l’allenatore né i tifosi. Un suo addio, dunque, appare come ipotesi sempre più probabile anche per via di una scadenza di contratto fissata al 2023.

Sandro verso l’addio

Non più una certezza. Un tempo un insostituibile di Allegri adesso un sacrificabile. Alex Sandro sta collezionando prestazioni decisamente più deludenti e il suo posto fisso adesso vacilla. Già lo stesso Pellegrini sembra, ogni giorno di più, acquisire caratteristiche che potrebbero, addirittura, farlo preferire al brasiliano. La grinta che messe l’italiano sembra una cosa aliena all’ex pupillo di Allegri che non ha più la continuità di una volta.

Scadenza di contratto prevista nel 2023, che potrebbe dire addio a fine stagione. Tutto aperto dunque, con il brasiliano pronto a salutare la Juventus sempre se ci saranno offerte idonee. I tifosi, tra l’altro, almeno leggendoli sui social, sembrano pensarla tutti allo stesso modo: Sandro andrebbe ceduto per rinforzare la difesa con un nuovo motivato acquisto. Staremo a vedere come deciderà di gestire la situazione la dirigenza alle prese con diverse opportunità da cogliere all’estero.