Calciomercato Juventus, svolta immediata: nessun rinnovo

Calciomercato Juventus, opportunità già da subito possono arrivare dalla Francia, dove il giocatore non intende rinnovare.

Calciomercato Juventus, un’opportunità potrebbe arrivare dalla Francia. Il Marsiglia infatti potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità per i bianconeri, come comunicano direttamente dalla Francia, dal portale ‘La Provence’, prima di lasciare l’Olympique de Marseille nell’ottobre 2020, Maxime Lopez aveva di prolungare il suo contratto per garantendo, dunque, un minimo di denaro per il suo club di allenamento. Pablo Longoria pensava quindi di aver chiuso sia lui che l’altro big in squadra, Boubacar Kamara, che però quest’estate aveva garantito la sua presenza rifiutando diverse altre squadre. Ora la situazione sembra stravolta, e non è da escludersi che Kamara lascerà la Francia già in inverno, diventando, a tutti gli effetti, una vera occasione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber in saldo: lo porta la “rivale”

Kamara occasione per gennaio

Di conseguenza, il Marsiglia, potrebbe lasciar partire un suo prezzo pregiato già a gennaio ad un prezzo di saldo evitando dunque la cessione a parametro zero in estate. Infatti, in questo momento, l’estensione di contratto appare una vera e propria utopia, con il giocatore che potrebbe lasciare presto la Francia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio De Ligt con lo sconto: “giallo” clausola

Kamara potrebbe rappresentare una grande occasione per i bianconeri e soprattutto per il mister Allegri che avrebbe quindi un rinforzo di qualità già da inserire in rosa nella seconda metà della stagione. Difensore che farebbe il bene di qualsiasi squadra e vista l’età, la stessa di De Ligt, i margini di crescita sono ancora tanti.