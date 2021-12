Calciomercato Juventus, bomber in saldo: lo porta la “rivale”

Calciomercato Juventus, il bomber lascerebbe i “rivali” ma vuole comune rimanere in Serie A. I bianconeri fiutano l’affare in saldo.

Calciomercato Juventus, si è parlato negli scorsi giorni della possibilità di vedere Muriel fuori dall’Atalanta, infatti, con l’acquisto di Boga l’eventualità è diventata reale. Si è parlato di diverse, possibili, destinazione ma ora a muovere le carte è lo stesso giocatore che avrebbe fatto sapere al suo entourage la volontà di rimanere in Italia, dunque di continuare la sua avventura in Serie A. Tante, dunque, le possibili destinazioni. Si è parlato di Juventus ma occhio anche alle altre big che potrebbero sfruttare un operazione anche a costi contenuti.

Muriel rimane in Serie A

L’avventura del bomber colombiano riparte dalla Serie A e adesso tutte le big ai vertici del campionato italiano se lo contendono. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Calciomercatoweb’, si potrebbe aprire una vera e propria asta su di lui.

Juventus, Milan e Roma potrebbero farsi sotto per garantirsi un “usato” sicuro già nella finestra di mercato invernale. Muriel è certamente un profilo capace di dare una stabilità in attacco, molto abile tecnicamente e anche con un fiuto, non indifferente, sotto porta, il colombiano sarebbe un rinforzo ideale in questa parte di stagione anche perché Allegri riuscirebbe ad esaltarne le caratteristiche e avrebbe più mobilità in fase offensiva. Senza dimenticare che alla Juventus ritroverebbe un compagno di nazionale con cui ha stretto un ottimo rapporto, stiamo parlando, chiaramente, di Cuadrado.