Calciomercato Juventus, apertura improvvisa: l’ex beffa tutti

Calciomercato Juventus, la Lazio dell’ex mister bianconero Maurizio Sarri, si appresta a chiudere un obiettivo comune a tanti club di Serie A, stiamo parlando del laterale francese Kurzawa cercato anche dal club bianconero. Stando all’indiscrezioni rilanciata dal ‘Messaggero’, il club romano è vicino e in pole su tutte le altre big di Serie A per chiudere il prima possibile il difensore in uscita dal Psg. Il classe 1992 avrebbe già fatto sapere ai parigini di voler cambiare squadra e sarebbe già pronto per l’approdo in Serie A.

Kurzawa verso la Lazio | Sarri in pole

Il laterale francese è dunque pronto per la Lazio. Almeno stando all’indiscrezione del Messaggero, il club romano è in vantaggio su tutti gli altri. E avrebbe superato anche la concorrenza della Juventus. L’acquisto di Layvin Kurzawa, terzino sinistro classe 1992 del PSG, rappresenterebbe un upgrade molto importante per la squadra romana che vuole lottare per i piani alti della classifica.

Il club parigino avrebbe acconsentito a pagare già parte dell’ingaggio per il laterale francese, che includerebbe dunque un pagamento per il primo anno di contratto, e la Lazio per questo motivo sarebbe già molto vicina alla firma con il giocatore. Kurzawa avrebbe infatti già fatto sapere di gradire questa nuova avventura italiana, gradirebbe, dunque, la destinazione romana per proseguire la propria carriera con ancora margini di crescita.