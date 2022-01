Calciomercato Juventus, effetto domino Morata: colpaccio last minute

Calciomercato Juventus, un effetto domino che vedrebbe coinvolto un altro attaccante in caso di addio di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino in caso di addio di Alvaro Morata. Il bomber spagnolo è ormai molto vicino al passaggio in maglia blaugrana. Il giocatore dopo essere stato contatto direttamente da mister Xavi ha già la testa proiettata al ritorno in Spagna e questa volta ripartirebbe dal Barcellona. La squadra che fino ad un anno fa era capitanata da Lionel Messi ora pupillo del Psg. In caso di addio di Morata la Vecchia Signora metterebbe a segno un altro, importante, colpo offensivo. Tutto sembrerebbe portare alla firma di Icardi ma un altro nome è finito nei radar bianconeri, stiamo parlando di Edison Cavani.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, Allegri “tradito” | Esclusione a sorpresa

Cavani alla Juventus? “Decide” Morata

Un effetto domino che potrebbe dunque coinvolgere sia Morata che Cavani. Stando infatti anche alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’ El Matador con l’arrivo di Morata al Barcellona si vedrebbe dunque chiuse le porte per il suo arrivo proprio al Barcellona, in tal caso, il giocatore potrebbe valutare attentamente la pista italiana, con il ritorno in Serie A che vedrebbe proprio la squadra bianconera tra le favorite per acquistarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | Scambio immediato

Un effetto domino appunto. Ma come dicevamo poc’anzi, la Juventus è anche molto vicina alla chiusura di Icardi e avrebbe dunque a disposizione due piste sicure da questo punto di vista e di rendimento, ma Icardi è comunque decisamente più giovane essendo un classe 1993, mentre l’ex stella del Napoli è già più “vecchietto”, visto che è un classe 1987.