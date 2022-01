Calciomercato, derby infuocato per il bomber | Juventus bruciata

Calciomercato Juventus, il bomber argentino potrebbe giungere in Serie A per sua stessa preferenza ma occhio alle rivali.

Calciomercato Juventus, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ Alvarez il bomber argentino del River Plate è corteggiato da mezza Europa. Proprio guardando all’estero, sono almeno due le big pronte a chiudere la giovane promessa del calcio mondiale, infatti sia Manchester United che Atletico si sarebbero mosse per tesserarlo ma stando proprio alla quotidiano sportivo, le preferenze dell’attaccante, in questo caso, potrebbe risultare fatali. Proprio Alvarez farebbe leva su arrivo in Serie A, preferendo l’Italia come prima destinazione per il suo futuro. Ed è qua che i bianconeri dovrebbero “preoccuparsi”. Si potrebbe scatenare una vera e propria asta su di lui con i nerazzurri che fiuterebbero l’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri lo ha “bocciato” | Addio lampo

Alvarez pronto per l’Italia ma occhio alle rivali

Il bomber del River preferirebbe il calcio italiano, vuoi per una facile adattabilità degli argentini nel nostro territorio, vuoi anche, perché, il calcio italiano è essenziale per garantire la crescita definitiva di un campione, lo è stato negli anni con tanti attaccanti e potrebbe esserlo anche, proprio, con Alvarez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber riapre la porta: “Mai dire mai”

Come dicevamo poc’anzi, una squadra su tutte potrebbe muoversi sul giovane bomber, cioè l’Inter dell’ex Marotta, pronta a fare affari importanti in Italia e nel resto del mondo. L’abilità dell’ad nerazzurro potrebbe anche questa volta portare a termine un profilo decisamente importante visto che l’Inter starebbe cercando proprio un nuovo attaccante da portare a Milano.