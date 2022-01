Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona | La decisione cambia tutto

Calciomercato Juventus, il futuro del giocatore ad un bivio: non si esclude la possibile esperienza estera vista l’attuale situazione.

Calciomercato Juventus, per Koeman un giocatore importante ma per Xavi decisamente no, o meglio, per il momento potrebbe figurare come un sacrificato speciale per fare spazio a giovani. La questione Coutinho diventa giorno dopo giorno più spinosa in casa blaugrana. Il trequartista brasiliano è ad un vero e proprio bivio per il futuro: restare e dimostrare al mister il suo valore oppure lasciare per ricominciare dall’estero. Tante le possibili soluzione, tra queste, figurerebbe, anche la Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio a zero | “Resa” in diretta

Coutinho ad un bivio per il suo futuro

Il calciatore brasiliano sembra aver finalmente ritrovato la forma, dopo i tanti infortuni e problemi fisici che hanno caratterizzato una stagione decisamente turbolenta nei primi sei mesi. Ora il giocatore è verso la forma perfetta, ma come dicevamo poc’anzi, il Barcellona potrebbe lasciarlo partire accontentandosi anche di un’offerta non così importante dal punto di vista economico. Come riportano i colleghi di ‘Sport’, la sua destinazione preferita, proprio a detta dello stesso calciatore, continua a rimanere la Premier League, anche in passato fu un protagonista del Liverpool, ma come dicevamo poc’anzi, occhio alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Toro pronto al blitz | Beffa da 10 milioni

L’ex fantasista dell’Inter non disdegnerebbe nemmeno il ritorno in Serie A, dove però solo la Juventus potrebbe garantirsi un giocatore di quel calibro e con queste cifre, ricordiamo che lo stipendio del giocatore non è così economico. Ma, a quanto ci risulta, per il momento, la dirigenza bianconera non sembrerebbe interessata a tesserare Coutinho, anche perché cercherebbe profili con caratteristiche diverse.