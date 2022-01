Juventus-Napoli, anche Allegri è in emergenza | I nuovi “rinforzi”

Juventus-Napoli, Allegri per il match casalingo contro i partenopei potrebbe schierare anche dei giovani importanti dell’Under 23.

Juventus-Napoli, un match sicuramente non facile e – probabilmente – anche a causa rinvio. Non è da escludersi infatti l’eventualità di un intervento diretto dell’Asl per via dei tanti contagiati tra le fila azzurre dello staff di Spalletti. Ma in caso di ufficialità della gara, Allegri a disposizione, causa infortuni e, appunto, positivi al Covid-19, ha tre le cosiddette cartucce molti giovani vogliosi di dimostrare dall’Under 23. Inizialmente possiamo citare proprio alcuni italiani, come il giovane Daffara, portiere classe 2004.

Allegri e i giovani a disposizione contro il Napoli

Non sono i titolarissimi. Per il match casalingo Allegri avrà a disposizione anche tanti giovani. Uno su tutti che potrebbe brillare, è il classe 2002, Alessandro Pio Riccio. Giovane difensore già pronto per “sbalordire” il mister. Le sue prestazioni con la Juventus Under 23 sembrano confermare le sue potenzialità. Sempre rimanendo in difesa, spicca anche Stramaccioni, classe 2001 anche lui sulla rampa di lancio per diventare uno dei prescelti in prima squadra.

Ultimo ma non di certo con meno importanza è Marley Aké, giocatore con cittadinanza ivoriana che sarebbe uno dei prescelti di Allegri. Il centrocampista potrebbe dunque essere a disposizione in caso di volontà del mister di schierarlo. Un giocatore dalle sue caratteristiche potrebbe fare decisamente comodo.