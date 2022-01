Juventus-Napoli, recupero lampo | Ufficiale: negativo all’ultimo tampone

Juventus-Napoli, uno degli uomini chiave è risultato negativo al tampone molecolare e adesso si appresta a giocare il match.

Juventus-Napoli, arriva la nota ufficiale della società campana. Uno degli uomini chiave di Spalletti sarà a disposizione nella trasferta di Torino contro i bianconeri. Stando infatti alle ultime novità apparse anche sui portali social ufficiale del Napoli, uno dei giocatori chiave di Spalletti si è finalmente negativizzato. Il tampone molecolare è stato decisivo ed è questo che scrive la società sul proprio sito: “Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia”.

LEGGGI ANCHE >>> ASL Napoli, la gara della Juventus è appesa a un filo: cosa sta succedendo

Il giocatore, dunque, riuscirà ad essere presente per la sfida contro la Juventus, molto importante per il piazzamento in classifica. Ma c’è da tenere in considerazione, comunque, la possibilità di un rinvio del match. Proprio come lo scorso anno, anche adesso, tiene banco l’ipotesi dell’intervento diretto dell’Asl che potrebbe dunque compromettere la trasferta dei partenopei visti i tanti contagi avvenuti nello staff di Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, destinazione rifiutata | Per ora non si muove

In attesa di capirne qualcosa in più, la sfida è prevista per domani. La Juventus in tanto si allena tranquillamente ed è pronta al grande match che sancirà già la classifica in caso di vittoria o di sconfitta.