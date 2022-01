Calciomercato, blitz improvviso e Juve stracciata: via gratis

Calciomercato Juventus, un’altra squadra avrebbe messo nel mirino il profilo offensivo che piace ad Allegri.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in attacco dei bianconeri, stiamo parlando del francese Martial sarebbe d’interesse comune anche per un’altra squadra di Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, oltre alla Juventus, anche il Newcastle si sarebbe mossa per cercare di capire come prelevare Martial sempre più in forse al Manchester. Come già sappiamo la sua partenza potrebbe diventare certezza già in questa sessione di mercato. E stando alle indiscrezioni di ‘Fichajes’ e in special modo del giornalista estero Konur, Martial sarebbe pronto ad una nuova avventura.

Addio Martial | Può partire subito

Il giocatore del Manchester è dunque pronto ad intraprendere una nuova avventura. Da capire se continuerà, ancora, in Premier League, in tal senso la candidatura del Newcastle diventerebbe reale. O, appunto, tentare l’esperienza estera, alla Juventus. Laddove riuscirebbe a ritrovare quella fiducia che in questi mesi manca sempre di più, essendo, appunto, un giocatore totalmente fuori dai progetti dell’attuale rosa del Manchester United.

Un profilo decisamente ancora giovane, Martial avrebbe le caratteristiche giuste per diventare d’interessante per i bianconeri. Da capire, però, se il suo stipendio, non dei più economici, possa essere accessibile alle casse della Juventus, squadra che sta completamente riordinando il piano degli stipendi, non volendo mai raggiungere la doppia cifra. Da questo punto di vista, dopo l’acquisto degli sceicchi, il Newcastle avrebbe un ampio margine d’azione.