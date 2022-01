Calciomercato Juventus, blitz a Madrid: ore infuocate per l’addio

Calciomercato Juventus, un incontro a Madrid per parlare del futuro del bomber. La squadra bianconera ha però un opzione.

Calciomercato Juventus, secondo ‘Sport.es’, la questione Alvaro Morata è già in auge proprio in Spagna. Stando alla ricostruzione dei colleghi spagnoli, Atletico e Barcellona si sarebbero già incontrate per parlare proprio del bomber spagnolo che ieri, insieme alla sua Juventus, ha battuto 4-3 in rimonta la Roma in una trasferta tutt’altro che semplice. Jordi e “Alemany provenivano da Madrid e, in mezzo al mercato e con i fronti aperti che mantiene in questo momento l’FC Barcelona, ​​non si poteva escludere che si fossero incontrati con rappresentanti dell’Atlético de Madrid per essere a conoscenza dell’ultimo ora circa Álvaro Morata“. Questo viene riportato da ‘Sport.es’.

Incontro per Morata | Si decide il futuro del bomber

Giusto ieri il bomber spagnolo è stato di nuovo protagonista di una buona gara contro la Roma di Mourinho. Una sfida che serviva alla Juventus per rilanciarsi nella corsa alla conquista del quarto posto, l’obiettivo ormai minimo della stagione. Come sappiamo Alvaro Morata è di proprietà dell’Atletico Madrid ed è attualmente in prestito alla Juventus che ha un opzione di acquisto proprio sull’attaccante.

Tutto però verrà deciso a fine stagione, laddove in base ai risultati, la dirigenza e l’allenatore bianconero decideranno se riscattare o meno l’acquisto del bomber spagnolo. Certamente la volontà di continuare insieme c’è, non è un caso che proprio lo stesso Allegri abbia fatto traino sulla permanenza di Alvaro ancora fino alla fine della stagione.