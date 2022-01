Calciomercato Juventus, acquisto a titolo definitivo | C’è l’offerta

Calciomercato Juventus, ci sarebbe l’offerta e la volontà d’acquisto a titolo definitivo. Novità importanti sul futuro del centrocampista.

Calciomercato Juventus, nei precedenti mesi si era parlato di un possibile assalto al centrocampista olandese del Psg, Georginio Wijnaldum, il classe 1990 del PSG non si sta trovando bene in Francia ed è pronto a cambiare squadra e direttamente campionato. Stando alle ultime indiscrezioni, provenienti da ‘Fichajes’, il nazionale olandese, potrebbe tornare a giocare in Inghilterra, la Premier League. Già in passato l’abbiamo visto tra i protagonisti assoluti del Liverpool di Klopp. Il mediano dopo una parentesi non delle più positive a Parigi, sarebbe pronto per la “nuova” avventura in Inghilterra. L’Arsenal è la squadra pronta a chiuderlo subito. Proprio i Gunners punterebbero all’acquisto definitivo.

L’Arsenal si fa sotto per Wijnaldum | C’è l’offerta di 20 milioni

I Gunners sarebbero pronti a chiudere subito il centrocampista davanti ad una cifra non inferiore di 15-20 milioni di euro. Un acquisto certificato che arriva in un momento certamente non positivo per la squadra di Arteta che vuole rilanciarsi da subito in classifica ritornando ai fasti di un tempo.

Visto il profilo in questione, si tratta di un acquisto certamente importante ad un prezzo modico. Giocatore che, come dicevamo poc’anzi, giusto qualche settimana fa, era stato accostato alla Vecchia Signora come potenziale rinforzo in mediana per Allegri. Ancora però da capire se la Juventus, alla fine, scenderà in campo sul mercato andando incontro ad acquisti importanti o preferirà prima cedere. L’unica cosa certa che sappiamo fino adesso è la cessione di Ramsey.