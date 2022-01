Calciomercato, la Juventus “silura” Dybala: la nuova offerta per il rinnovo

Calciomercato Juventus, la nuova offerta per il contratto della Joya sembra leggermente diversa da quelle che sperava il giocatore.

Calciomercato Juventus, come viene scritto su ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo di Dybala è cosa da farsi ma a cifre decisamente diverse rispetto a quelle che chiedeva il giocatore e il suo entourage. Infatti nessun 8 milioni più bonus che sarebbero poi 9 milioni in totale. La dirigenza bianconera non potrà permettersi uno stipendio del genere. Ne adesso ma soprattutto nemmeno in futuro. Proprio per questo motivo, Dybala dovrà accontentarsi dell’attuale stipendio da 7,5 se non adattarsi a qualcosa di meno. L’attuale situazione economica dei bianconeri detta le condizioni.

Dybala e la “nuova” offerta per il rinnovo

Stando dunque alla ‘Gazzetta’ la “nuova” offerta potrebbe dunque arrivare in porto entro fine febbraio. Le due parti dovrebbero nuovamente incontrarsi con il giocatore, nonostante tutto, pronto alla firma, vuoi perché gli spazi concessigli da Allegri e l’ottimo rapporto che lega l’argentino e l’allenatore Allegri saranno cruciali per la riuscita della trattativa ma stando, appunto, alla ‘Gazzetta’ non c’è però da stare così tranquilli perché le prestazioni ottime del giocatore potrebbero anche incidere sulle richieste.

La Juventus dal canto suo non potrà permettersi offerte “pazze”. Di conseguenza non si scenderà dall’attuale stipendio percepito del giocatore e nemmeno ci si alzerà più di troppo, come invece sperava Dybala e il suo entourage.