Calciomercato Juventus, bomba Pogba: colpaccio immediato

Calciomercato Juventus, stando alla nuova indiscrezione Pogba avrebbe scelto la sua prossima squadra già da subito.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘El Chiringuito’, il Paris Saint Germain avrebbe già l’assist decisivo per muoversi in direzione Paul Pogba già direttamente nel mercato di gennaio. Stando infatti all’indiscrezione, Paul Pogba avrebbe già fatto sapere alla dirigenza inglese di non voler assolutamente continuare la sua avventura a Manchester. Desistendo, dunque, da eventuale rinnovo di contratto con i Red Devils, adesso nemmeno più alti in classifica. Gli stessi inglesi non avrebbero nemmeno volontà di accontentare le richieste economiche, decisamente importanti, del centrocampista. Ed ecco che entra in campo il Psg, squadra che da quel punto di vista non avrebbe problemi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ultimi dubbi di formazione | Contro l’Inter Allegri lo rilancia

Pogba verso il Psg già da gennaio

Normale pensare dunque che con questa mossa “improvvisa”, anche per questioni economiche, il Psg possa, alla fine, vincere su tutti le rivali e, di conseguenza, mettere la parola fine al possibile ritorno di Pogba in bianconero. Come sappiamo nemmeno troppi mesi fa l’agente del giocatore Raiola aveva aperto ad un possibile ritorno di Paul in bianconero ma vuoi per ragioni principalmente economiche, il club italiano non è in grado di soddisfare le richieste del centrocampista francese e del suo entourage. Di conseguenza il Psg sarebbe l’unica squadra in grado di farlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, prezzo fissato | Servono 50 milioni

Un trasferimento già nel mercato di gennaio, che metterebbe dunque, definitivamente, la parola fine a qualsiasi sogno di rivedere Pogba a Torino.