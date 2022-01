Calciomercato Juventus, addio Allegri: “Pronto per la Nazionale”

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione per Allegri sarebbe un addio dalla panchina bianconera. Cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, ieri un’altra sconfitta cruciale per la stagione. Infatti i bianconeri e Allegri ieri sera si giocavano la prima finale della stagione, persa, purtroppo, all’ultimo secondo dei tempi supplementari con un gol di Sanchez su un errore di Alex Sandro davvero inspiegabile a livello difensivo, una disattenzione che è stata fatale. Ma l’argomento di discussione di ‘CMIT’ è stato proprio il mister Allegri. Adesso con un record negativo che potrebbe, addirittura, valergli il posto.

Allegri come sostituto di Mancini in nazionale

Secondo infatti Ivan Reggiani, Allegri potrebbe prendere il posto dell’attuale ct Mancini propri in nazionale. Ecco cosa ha detto a tal proposito: “Allegri ha sbagliato a ritornare a Torino, gli manca quella grinta, anche le battute in settimana. E’ un po’ seduto in questo momento, ormai è pronto per subentrare a Mancini alla fine dei Mondiali in Qatar”.

Infatti l’Italia il prossimo inverno si giocherà i Mondiali, ancora da decidere la qualificazione, a marzo sarà decisivo, purtroppo gli azzurri non vedranno un protagonista assoluto tra i titolari, stiamo parlando di Federico Chiesa, fuori per infortunio fino all’estate. L’Italia si giocherà il pass per Qatar 2022 negli spareggi di fine marzo contro Macedonia e, in caso di vittoria, contro la vincente di Portogallo-Turchia. Al posto di Mancini, attuale CT, c’è proprio l’ipotesi di vedere Massimiliano Allegri.