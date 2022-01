Calciomercato Juventus, sfuma il colpo in attacco: “Guai fisici”

Calciomercato Juventus, il colpo in attacco rischia di sfumare definitivamente. Problemi fisici per l’attaccante proposto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, come riporta ‘Fanpage.it’, l’attaccante che era stato proposto ai bianconeri e che sembrava poter essere l’acquisto low cost ideale per il mercato di gennaio, Aubameyang dell’Arsenal, purtroppo è stato costretto a fermarsi dopo i controlli a cui si sono sottoposti lui e i compagni di nazionale Lemina e Meyé post positività al Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Udinese streaming | Dove vedere il match in diretta tv e sul web

Juventus, sfuma definitivamente l’operazione Aubameyang

Un momento certamente non dei più sereni per il classe 1989 finito in breve tempo ai margini della società londinese e adesso, dopo aver perso anche la fascia di capitano, deve fare i conti anche con dei problemi fisici. L’attaccante tra le stelle della Coppa d’Africa è stato costretto a fermarsi. Il motivo è stato svelato in un comunicato ufficiale proprio dalla sua nazionale, il Gabon, che ha spiegato l’assenza del bomber nella super sfida contro il Ghana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Icardi: la decisione definitiva del bomber

Aubameyang infatti si era negativizzato dopo aver preso il Covid-19 e sembrava essersi ripreso alla grande, tanto che si valutava di schierarlo titolare ma poi il comunicato che svela dei problemi di natura cardiaca del giocatore dopo i testi medici.