Calciomercato Juventus, Mou “sogna” Dybala | Come stanno le cose

Calciomercato Juventus, per il ‘Corriere dello Sport’ una squadra italiana in particolare sognerebbe l’acquisto di Dybala.

Calciomercato Juventus, una sotto forma di utopia quella di immaginare il numero 10 bianconero e vice capitano alla Roma. Un sogno che però, oggi più che mai, potrebbe essere realizzato per José Mourinho. Infatti la Roma avrebbe come desiderio proprio quella di arrivare ad un grande obiettivo per rilanciare un allenatore vincente com’è stato Mourinho negli anni e Dybala rappresenterebbe un acquisto decisamente importante soprattutto se, come sembra, la situazione con l’agente Antun non dovesse sbloccarsi e quindi la Juventus non riuscirà definitivamente a rinnovare Dybala per altri anni, visto che il giocatore andrà in scadenza proprio in estate.

Dybala chiede 10 milioni e la Roma ci prova

10 milioni è impensabile per la Juventus ma la Roma potrebbe anche starci, in base ad una condizione particolare, cioè quella di arrivare a prenderlo a zero. Dunque di riuscire in estate a tesserare la stella argentina.

Un acquisto quasi cinematografico per rilanciare la Roma di Mou ma tanto dipenderà anche dalle condizioni. Come dicevamo poc’anzi, la Roma dovrebbe assicurare al giocatore uno stipendio da almeno dieci milioni e inoltre giocare un campionato competitivo quindi sarebbe la prassi almeno una qualificazione in Champions, cosa che in questo momento non è certificata nella dimensione giallorossa, senza dimenticare, appunto, che la Roma rappresenta una rivale storica dei bianconeri. Ma secondo ‘Il Corriere dello Sport’ proprio Paulo Dybala rappresenterebbe il grande sogno di Mou.