Calciomercato Juventus, secco rifiuto: rottura totale | Decisione inamovibile

Calciomercato Juventus, il giocatore non vuole rimanere in Inghilterra, approdo nel calcio italiano molto più che possibile.

Calciomercato Juventus, come scrive il ‘Telegraph’, l’attaccante francese Anthony Martial avrebbe rifiutato subito il possibile passaggio all’Aston Villa. Dopo l’acquisto di Coutinho in prestito dal Barcellona, l’Aston Villa avrebbe tentato anche il francese in rottura con il Manchester United ma, stando proprio alle indiscrezioni del giornale inglese, Martial non ne vorrebbe sapere di rimanere ancora in Inghilterra. Molto più probabile dunque il suo addio dalla Premier League con la Juventus, a questo punto, validissima pretendente.

Martial verso la Juventus | Il rifiuto all’Aston Villa lo avvicina

In questa sessione l’Aston Villa non è l’unica squadra ad averci provato con il francese. Si registra anche l’interesse concreto del Siviglia di Monchi ma che non è riuscito a trovare l’accordo con il club inglese che ne detiene il cartellino, una trattativa che è, ad oggi, ferma. La Juventus viste le condizioni, potrebbe tornare ufficiosamente in campo. Per diverse ragioni anche l’appeal dei bianconeri potrebbe fungere come tramite per convincere l’attaccante francese e la volontà di cambiare campionato da subito, l’opportunità da non farsi sfuggire.

Un rinforzo che viste le carenze offensive di Allegri, con in aggiunta l’infortunio di Federico Chiesa, fuori fino alla fine della stagione, potrebbe rappresentare l’opportunità di mercato. L’unico reale, ma non banale, vincolo, potrebbe essere rappresentato dallo stipendio (attualmente alto al Manchester) del giocatore, ma su quello ci si potrà lavorare.