Calciomercato Juventus, addio in 48 ore | C’è l’annuncio

Dembele addio entro 48 ore

Il giocatore piace e non poco ai bianconeri e allo stesso Allegri che lo integrerebbe alla perfezione nella nuova rosa. Come dicevamo poc’anzi, la nuova proposta di rinnovo del contratto non ha ancora avuto l’esito e, a questo punto, la dirigenza blaugrana si sarebbe stancata di questo tira e molla chiarendo la loro posizione, cioè la cessione del francese entro 48 ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Doppio colpo per l’attacco”

Per il momento non figurerebbero accelerate di club inglesi. Le big della Premier sembrano indirizzate ad altre obiettivi, e allora chi resta? Beh sicuramente una delle favorite continua a rimanere il Psg anche per la grande disponibilità economica ma c’è da sottolineare oltre la Juventus, anche il grande interesse del Bayern Monaco squadra che piacerebbe anche allo stesso giocatore. Ovvio pensare che tra due giorni avremo la definitiva risposta.