Calciomercato Juventus, blitz per Vlahovic | Annuncio al veleno dei Viola

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Barone scuote la finestra invernale, adesso tutto può succedere per davvero.

Calciomercato Juventus, Vlahovic può arrivare subito? Il direttore generale Barona ha parlato della situazione mercato come riporta il quotidiano ‘La Nazione’. Ecco cosa ha detto a proposito della questione cessioni e acquisti della Fiorentina: “Un giocatore verrà accontentato e potrà partire subito. Quindi ci sarà un’uscita ma staremo comunque molto attenti al resto. Il mercato non è ancora chiuso”. A dieci giorni dalla fine della finestra invernale Barone lancia la bomba.

Barone conferma, ci sarà una cessione importante

Una sentenza che potrebbe voler dire addio a Vlahovic già a gennaio. In questo momento tanti tifosi sognano il grande colpo offensivo. Proprio ieri s’è parlato della Juventus pronta a chiudere il bomber già da subito ma è anche vero che non è da escludersi che Barone parli anche di altre squadre, come sappiamo Vlahovic, essendo uno dei volti più interessanti del mercato internazionale, è anche quotatissimo in Premier League, con il Manchester City pronto a chiuderlo.

A Firenze Vlahovic continua ad essere un caso e l’idea di lasciarlo partire già da subito sta diventando sempre più concreta. Come dicevamo poc’anzi, oltre al grande interesse dei bianconeri, continua a filtrare un interesse vivissimo anche dall’Inghilterra (Arsenal oggi e qualche tempo fa il Manchester City di Pep Guardiola) entrambe pronte ad accontentare economicamente la Fiorentina. E lo stesso Barone lo dice: “Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno…”. Frase sibillina che forse si riferisce proprio alla Juventus? Non ci resta che sognare ancora qualche giorno fino ad arrivare al verdetto ma nulla è scontato.